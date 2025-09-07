Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

Radio 021 pre 59 minuta  |  BBC News na srpskom
Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

Fudbaleri i košarkaši Srbije su 6. septembra, u razmaku od nekoliko sati, više od 1.300 kilometara daleko od kuće, izašli na sportska borilišta u letonskoj prestonici Rigi i ostvarili polovičan učinak.

Nemanja Mitrović Srpski navijači u kafiću odakle se kretalo na košarkaške mečeve Kuriozitet. Reč koja bi možda najprikladnije mogla da opiše datu situaciju jer, ako izuzmemo Olimpijske igre, ne dešava se baš često da nacionalni timovi u dva, bilo koja sporta, a kamoli najpopularnijim, igraju u istom danu, u istom mestu, u gostima. To se 6. septembra 2025. dogodilo fudbalerima i košarkašima Srbije, pošto su u razmaku od nekoliko sati, više od 1.300 kilometara daleko
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

BBC News pre 1 sat
Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije - u Letoniji

NIN pre 49 minuta
Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije – u Letoniji

Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije – u Letoniji

Danas pre 59 minuta
Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije – u Letoniji

Kako sam u istom danu gledao fudbalere i košarkaše Srbije – u Letoniji

Južne vesti pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalKošarkaOlimpijske igre

Društvo, najnovije vesti »

Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

RTV pre 24 minuta
Dani Bastilje

Dani Bastilje

Danas pre 39 minuta
Dekani više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu traže ostavku rektora Madića

Dekani više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu traže ostavku rektora Madića

Glas Šumadije pre 39 minuta
Danas pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura osam, najviša dnevna 33 stepena

Danas pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura osam, najviša dnevna 33 stepena

Euronews pre 24 minuta
Studenti zakazali novi protest

Studenti zakazali novi protest

Bujanovačke pre 14 minuta