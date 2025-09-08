Uživo apokaliptične scene u Kijevu nakon ruskog udara Zelenski broji mrtve, Tramp najavljuje novu rundu sankcija

Alo pre 26 minuta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da nastavi sa novom rundom sankcija. Tramp nije precizirao šta zamišlja kao „drugu fazu“ sankcija protiv Rusije. Vazdušni napad na Kijev bio je deo rekordnog napada tokom noći u kojem je ukupno ispaljeno najmanje 805 dronova i 13 raketa na gradove širom Ukrajine. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko pozvala je svet da „odgovori na ovo razaranje ne samo rečima, već i delima“. Vladimir Putin se do sada uglavnom uzdržavao od ciljanja vladinih

U kratkim crtama: Apokaliptične scene u Kijevu nakon poslednjeg ruskog napada: AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju AP Photo/Efrem Lukatsky Pogledaj galeriju UŽIVO Ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova tokom noći iznad teritorije Rusije Ruska
RTV pre 46 minuta
Vladimir Putin
Ukrajina
Rusija
Kijev
Donald Tramp

