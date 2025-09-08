Tunis se plasirao na Mundijal

Tunis se plasirao na Mundijal

Fudbalska reprezentacija Tunisa plasirala se na Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi pobedom protiv Ekvatorijalne Gvineje (1:0) u Malabu.

"Orlovi Kartagine" obezbedili su prvo mesto u grupi H zahvaljujući golu Mohameda Alija ben Romdana u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Vezista egipatskog Al Ahlija ušao je u igru u poslednjih 15 minuta i na asistenciju Firasa Šauata realizovao kontru u trenucima kada je domaćin imao inicijativu. Tunis je tako postao 18. selekcija koja je obezbedila plasman na Mundijal, a druga iz Afrike posle Maroka, koji je ranije ubedljivo savladao Niger (5:0) u Rabatu. Biće to
