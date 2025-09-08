Kos: U Beogradu imamo problem, nasilje i vandalizam na ulicama moraju da prestanu

Beta pre 1 sat

Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos izjavila je danas da u Beogradu postoji problem, kao i da teško nasilje i vandalizam na ulicama hitno moraju da prestanu.

"Imamo problem u Beogradu. Očekujemo od policije da postupa prikladno i poštuje osnovna prava", rekla je Kos nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova Austrije Beate Majnl-Rajzinger u Beču.

Kos je dodala da izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednice parlamenta Ane Brnabić, u kojima su oni vređali poslanike Evropskog parlamenta, "neće poboljšati mišljenje EU o Srbiji".

"Ako poslanike Evropskog parlamenta nazivate ološem, to pokazuje upitno shvatanje demokratije", navela je Kos u videu koji je objavljen na Iksu.

Ona je posavetovala vlasti u Srbiji da se fokusiraju na reforme za članstvo u EU za koje su se, kako dodaje, založili njoj i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen.

"Izgradite nezavisno pravosuđe, koje će se efikasno boriti protiv korupcije. Oslobodite medije i osigurajte im da izveštavaju nezavisno. Sprovedite izborne reforme koje će osigurati da samo volja građana Srbije odlučuje o većini u parlamentu", navela je Kos.

Ona je zaključila da je to moguć način da se izađe iz krize, kao i da su demokratija i vladavina prava zahtevi koji se podrazumevaju od kandidata za članstvo u EU.

(Beta, 08.09.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUAustrijaBeč

