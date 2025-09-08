Policija u novosadskom Rektoratu zbog sastanka sa rektorom, deo zaposlenih ne želi da uđe

Beta pre 1 sat

Rektor Dejan Madić zakazao je sastanak za danas 10 časova sastanak sa zaposlenima u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a u to vreme su u zgradu ušli pripadnici Interventne jedinice sa opremom.

Prethodno je iz zgrade Filozofskog fakulteta izašla policija koja je tamo boravila dve nedelje.

U zgradu Rektorata ušao je i deo zaposlenih, dok drugi deo zaposlenih nije želeo da uđe, navodeći da se ne oseća bezbedno zbog prisustva policije.

Takođe, ispred zgrade Rektorata su i studenti koji žele da uzmu svoje stvari koje su ostale tamo nakon što su u noći protesta 5. septembra izbačeni iz zgrade, kada je u nju rektor ušao sa policijom.

Slobodan univerzitet Novi Sad juče je objavio da je rektor odlučio da "nakon deset meseci skrivanja", u pratnji policije, pozove zaposlene na sastanak.

"Rektor poziva sve zaposlene prvo na sastanak u Svečanoj sali na prvom spratu", navedeno je u imejlu.

Akademska mreža Slobodan univerzitet Novi Sad i zaposleni u Rektoratu koji su u blokadi zatražili su da na dnevnom redu bude inicijativa za njegovo razrešenje.

U februaru su sve članice Univerziteta, 14 novosadskih fakulteta i sva tri instituta izglasali na svojim većima zahtev za razrešenje rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića ali je on odbijao da sazove sednicu Senata i na taj način odložio svoju smenu.

 

Policija napustila zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Pripadnici policije napustili su zgradu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u kojoj su na poziv dekana Milivoja Alanovića, bili 13 dana, zbog navodne ugroženosti.

Većina zaposlenih nije želela da uđe u zgradu i drži ispite dok je policija u njoj.

Okupljeni ispred tog fakulteta ispratili su policiju uz povike: "Dabogda vas više nikad ne videli".

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u poslednje dve sedmice organizovani su studentski i građanski protesti, na kojima je policija u više navrata intervenisala protiv demonstranata.

(Beta, 08.09.2025)

