Policija napustila Filozofski fakultet nakon 13 dana (VIDEO)

Luftika pre 9 sati
Policija napustila Filozofski fakultet nakon 13 dana (VIDEO)

Više desetina pripadnika interventne jedinice policije napustilo je zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nakon 13 dana, javila je reporterka N1.

Podsetimo, dekan Milivoje Alanovića prethodno je najavio da će policija za vikend, pa potom u ponedeljak, napustiti zgradu fakulteta. Policija je u ovoj zgradi bila prisutna jer je upravo dekan pozvao na intervenciju. Alanović se, naime, zaključao u zgradi i izbacio studente, nakon čega su oni započeli proteste u čemu im se pridružio veći broj građana. View this post on Instagram A post shared by Radio 021 (@radio_021) Prethodnih dana je u više navrata dolazilo do
