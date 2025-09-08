Ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počeli uz prisustvo policije

Serbian News Media pre 2 sata
Ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počeli uz prisustvo policije

Ispiti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu počeli su jutros, ali uz prisustvo pripadnika Interventne jedinice, uprkos obećanjima dekana Milivoja Alanovića da će policija napustiti zgradu tokom vikenda.

Policija je napustila fakultet tek oko 09:30 časova, ostavljajući studente i profesore u napetoj atmosferi. Profesorka Smiljana Milinkov izrazila je nezadovoljstvo situacijom, ističući da uslovi nisu pogodni za normalno odvijanje ispita, posebno nakon nedavnih sukoba policije i demonstranata. Naglasila je da je komunikacija sa dekanom jednosmerna, iako postoji želja većine kolegijuma da se usvoje zahtevi studenata.
