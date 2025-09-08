Policija jutros napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova napustili su jutros Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Prema snimku koji se pojavio na društvenim mrežama i u medijima, policija je napustila fakultet na koji je ranije došla na poziv dekana Milivoja Alanovića. Kako je juče saopštio taj fakultet, danas treba da počne realizacija ispitnog roka „Septembar 2”. Kako se navodi u saopštenju, ispitni rok se organizuje u skladu sa Planom nadoknade ispitnih rokova i objavljenim rasporedom ispita, a u ovom ispitnom roku je 1.368 studenata prijavilo 3.992 ispita, prenosi Tanjug.