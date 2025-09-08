MUP: Okupljeni u Kosjeriću ometali skup „Stop blokadama“, povređena tri policajca

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su večeras u Kosjeriću povređena tri policijska službenika tokom intervencije na neprijavljenom javnom okupljanju.

Kako se navodi u saopštenju, incident se dogodio oko 20.20 časova na raskrsnici Karađorđeve ulice i ulice Olge Grbić, gde su okupljeni, prema tvrdnjama policije, „onemogućavali šetnju građanima“ koji su učestvovali u prijavljenom skupu pod nazivom „Stop blokadama“. MUP navodi da je u cilju potiskivanja okupljenih policija intervenisala i da je tada došlo do povređivanja trojice pripadnika policije. Prema istom saopštenju, u službene prostorije priveden je V. T.