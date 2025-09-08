U Strazburu sutra rasprava o Srbiji: Evroparlamentarci o upotrebi sile nad demonstrantima

Poslanici Evropskog parlamenta sutra će na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati o upotrebi sile nad srpskim demonstrantima, a na marginama zasedanja biće održana i panel diskusija o stanju demokratije u Srbiji i konferencija za medije evropske Zelene partije o situaciji u Srbiji. Evropski parlament je objavio dokument namenjen evroposlanicima i osoblju kako bi se upoznali sa dešavanjima u Srbiji u poslednjih deset meseci, prenosi agencija Beta.