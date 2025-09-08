Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Norgard i Đurić: Beogradski Ironman šansa za obaranje novih rekorda

Hot sport pre 1 sat
Pa kako vas nije sramota: Englezi targetiraju Srbiju uoči duela u Beogradu! Norgard i Đurić: Beogradski Ironman šansa za…

Utakmica nije ni počela, a oni već ‘provociraju’.

Srbija se u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sastaje sa Engleskom. Gosti su izraziti favoriti, ali kao da im to nije dosta, pa su već krenuli da stavljaju pritisak na domaćina. Razlog? Rasizam!? Smejurija. Ali eto, odlučili su da igraju na tu kartu. „Fudbaleri Engleske su veoma svesni izazova sa kojima bi mogli da se sretnu u Beogradu u utorak, nakon što su raniji reprezentativci bili izloženi rasizmu na utakmicama sa Srbijom.“ – moglo se pročitati u
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

RTS pre 21 minuta
Italijan impresiran čovekom koji ih je izbacio sa prvenstva: „Luka Dončić je Luka Dončić!“ Norgard i Đurić: Beogradski Ironman…

Italijan impresiran čovekom koji ih je izbacio sa prvenstva: „Luka Dončić je Luka Dončić!“ Norgard i Đurić: Beogradski Ironman šansa za obaranje novih rekorda

Hot sport pre 1 sat
Englezi strepe od Beograda, rasizma i lošeg terena: Evo kako su najavili meč protiv Srbije

Englezi strepe od Beograda, rasizma i lošeg terena: Evo kako su najavili meč protiv Srbije

Nova pre 2 sata
Ako budemo tim, mogao bi sutra da nam se ponovi lisabon 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!

Ako budemo tim, mogao bi sutra da nam se ponovi lisabon 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!

Kurir pre 2 sata
Pavlović pun optimizma pred Englesku: "Možemo da ponovimo nešto slično kao u Lisabonu"

Pavlović pun optimizma pred Englesku: "Možemo da ponovimo nešto slično kao u Lisabonu"

B92 pre 2 sata
Srpski fudbaleri uveravaju Engleze: "Mi smo gospoda, Beograd će biti svet"

Srpski fudbaleri uveravaju Engleze: "Mi smo gospoda, Beograd će biti svet"

Sportske.net pre 3 sata
Srbija rasprodala sve ulaznice - Engleze čeka pakao "Marakane"

Srbija rasprodala sve ulaznice - Engleze čeka pakao "Marakane"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoMarakanaFSSRasizam

Sport, najnovije vesti »

Muta Nikolić za Danas: Pešić je trebalo da podnese ostavku, pitanje je da li će se Jokić opet odazvati

Muta Nikolić za Danas: Pešić je trebalo da podnese ostavku, pitanje je da li će se Jokić opet odazvati

Danas pre 6 minuta
Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

Vlahović: Volimo da igramo u Beogradu, raduje pun stadion

RTS pre 21 minuta
Kad pogledate sumu neće vam biti dobro: Tek napunio 21 godinu, a već odlazi u Saudijsku Arabiju! Marakana će da gori: Fss…

Kad pogledate sumu neće vam biti dobro: Tek napunio 21 godinu, a već odlazi u Saudijsku Arabiju! Marakana će da gori: Fss najavio da Engleze čeka pakao protiv Srbije!

Hot sport pre 10 minuta
Nije se dokazao van Srbije: Bivša velika nada Crvene zvezde mora na pozajmicu! Kad pogledate sumu neće vam biti dobro: Tek…

Nije se dokazao van Srbije: Bivša velika nada Crvene zvezde mora na pozajmicu! Kad pogledate sumu neće vam biti dobro: Tek napunio 21 godinu, a već odlazi u Saudijsku Arabiju!

Hot sport pre 0 minuta
Igrač Atletik Bilbaa suspendovan na 10 meseci zbog dopinga

Igrač Atletik Bilbaa suspendovan na 10 meseci zbog dopinga

Sportski žurnal pre 5 minuta