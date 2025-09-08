Novi protest studenata u blokadi: Indeks jači od pendreka

Luftika pre 44 minuta
Novi protest studenata u blokadi: Indeks jači od pendreka

Studenti u blokadi održaće danas, 8. septembra protest “Indeks jači od pendreka”. “U ponedeljak sve staje.

Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici”, rekli su studenti u najavi na Instagramu. Okupljanje je od 14 časova ispred zgrade Vlade Srbije. Šetaće se do Palate pravde do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. Izvor: 021.rs Više od 120 profesora protiv izbacivanja studenata: Filozofski pred novim protestom Podeli
