BLOG UŽIVO: Protest „Indeks je jači od pendreka“

Studenti u blokadi u Beogradu pozvali su na protest od 14 časova kod Vlade Srbije. Najavljeno je da će se kolona uputiti do Palate pravde, a zatim i zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekta Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ponedeljak danas ne sme biti još jedan radni dan, poručili su studenti i studentkinje u blokadi. Oni su pozvali na protest pod nazivom „Indeks je jači od pendreka“ zbog nezapamćene intervencije policije u Novom Sadu, 5. septembra. Tog dana je u Novom Sadu grubo prekršena i autonomija univerziteta upadom pripadnika policije u zgradu Rektorata, građani su prebijani, novinari privođeni. „Odgovaraćete“, današnjim protestom poručuju studenti. Blokiran most Gazela u