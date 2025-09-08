Rektor Madić zabranio studentima da uđu u Rektorat, policija im iznosi lične stvari

N1 Info pre 4 sati  |  Sanja Kosović
Rektor Madić zabranio studentima da uđu u Rektorat, policija im iznosi lične stvari

Sastanak zaposlenih u Rektoratu je završen, a studenti i pojedini profesori čekali su rektora Dejana Madića sve vreme da izađe iz zgrade i da razgovara sa studentima, pa i da im vrati lične stvari iz zgrade.

Kako tvrde okupljeni, dok su ga čekali, Madić je izašao na sporedni izlaz iz zgrade - a pripadnici policije ne dozvoljavaju studentima da uđu, pošto je Madić rekao da studentima i profesorima nije dozvoljen ulaz. Pripadnici policije preneli su okupljenima Madićeve reči, da će im lične stvari biti vraćene kroz nekoliko dana, a da će o tome biti naknadno obavešteni. Pripadnici policije, po dogovoru sa okupljenima, iz zgrade Rektorata iznose studentima pojedine lične
