Policija u novosadskom Rektoratu zbog sastanka sa rektorom, deo zaposlenih ne želi da uđe

Radio sto plus pre 2 sata
Policija u novosadskom Rektoratu zbog sastanka sa rektorom, deo zaposlenih ne želi da uđe

Prethodno je iz zgrade Filozofskog fakulteta izašla policija koja je tamo boravila dve nedelje.

U zgradu Rektorata ušao je i deo zaposlenih, dok drugi deo zaposlenih nije želeo da uđe, navodeći da se ne oseća bezbedno zbog prisustva policije. Takođe, ispred zgrade Rektorata su i studenti koji žele da uzmu svoje stvari koje su ostale tamo nakon što su u noći protesta 5. septembra izbačeni iz zgrade, kada je u nju rektor ušao sa policijom. Slobodan univerzitet Novi Sad juče je objavio da je rektor odlučio da “nakon deset meseci skrivanja”, u pratnji policije,
Luftika pre 16 minuta
Moj Novi Sad pre 1 sat
Danas pre 1 sat
N1 Info pre 3 sata
Nedeljnik pre 3 sata
Moj Novi Sad pre 2 sata
Nova pre 4 sati
Blic pre 22 minuta
Blic pre 21 minuta
Sputnik pre 21 minuta
Luftika pre 16 minuta
RTS pre 22 minuta