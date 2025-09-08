Policija u novosadskom Rektoratu zbog sastanka sa rektorom, deo zaposlenih ne želi da uđe

Prethodno je iz zgrade Filozofskog fakulteta izašla policija koja je tamo boravila dve nedelje.

U zgradu Rektorata ušao je i deo zaposlenih, dok drugi deo zaposlenih nije želeo da uđe, navodeći da se ne oseća bezbedno zbog prisustva policije. Takođe, ispred zgrade Rektorata su i studenti koji žele da uzmu svoje stvari koje su ostale tamo nakon što su u noći protesta 5. septembra izbačeni iz zgrade, kada je u nju rektor ušao sa policijom. Slobodan univerzitet Novi Sad juče je objavio da je rektor odlučio da “nakon deset meseci skrivanja”, u pratnji policije,