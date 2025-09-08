Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta pozvali na kolektivno učenje danas popodne

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozivaju sve kolege na kolektivno učenje danas u 16 časova. – Okupićemo se u čitaonici, ponesite indekse. Dekan nikome ne sme da zabrani ulazak na fakultet – napisali su studenti u svojim grupama. Podsećamo, danas je, posle 13 dana, više desetina pripadnika interventne jedinice policije napustilo zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.