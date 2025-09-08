Arijani Grande MTV nagrada za video godine i najbolju pop pesmu, prošlogodišnji dobitnik pet priznanja otišao kući praznih ruku

Nova pre 44 minuta  |  Autor: Beta
Arijani Grande MTV nagrada za video godine i najbolju pop pesmu, prošlogodišnji dobitnik pet priznanja otišao kući praznih ruku…

Američka pevačica Arijana Grande (Ariana) osvojila je kasno sinoć nagradu za video godine na dodeli MTV video muzičkih nagrada sa pesmom "Brighter Days Ahead", koja je takođe osvojila nagradu za najbolju pop pesmu.

Pevačica i glumica je, dok je primala nagradu, najveću te večeri, dugo zahvaljivala svojim obožavaocima jer joj, kako je rekla, pružaju podršku i što oseća da je voljena. „Hvala vam što ste odrastali sa mnom i što ste imali toliko razumevanja prema meni kao ljudskom biću", rekla je Arijana Grande. Još jedna umetnica koja je dobila brojna priznanja tokom večeri bila je Lejdi Gaga (Lady). Ona je osvojila nagradu za najbolju saradnju sa Brunom Marsom za pesmu „Die
