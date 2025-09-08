Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održava se ispitni rok, a Interventna jedinica nesmetano ulazi i izlazi iz zgrade VIDEO

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održavaju se ispiti, a pripadnici Interventne jedinice nesmetano ulaze i i izlaze iz zgrade.

Uprkos obećanju dekana ovog fakulteta Milivoja Alanovića da će policija za vikend, pa potom u ponedeljak, napustiti zgradu fakulteta – to se nije dogodilo. Kako javlja reporterka N1, IJP nesmetano ulazi i izlazi sa fakulteta. Ispitni rok je u toku. Reporterka N1 je poslala pitanja Alanoviću „kada će policija izaći iz zgrade“ i „da li to znači da ih uopšte više neće biti u zgradi“, ali na pitanja nije dobila odgovor. „Ovo nije dobar dan. Iako je obećano da će