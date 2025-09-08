"Indeks je jači od pendreka": Danas "sve staje", veliki protest studenata

Studenti visokoškolskih ustanova u blokadi najavili su za danas, 8. septembar, u 14 časova, protest pod nazivom "Indeks je jači od pendreka" ispred Vlade Srbije.

- U ponedeljak sve staje. Vidimo se - poručili su studenti. Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom prošle nedelje širom Srbije održavali su se skupovi pod nazivom "Građani protiv blokada". U isto vreme, paralelno su se održali i kontraskupovi, a u