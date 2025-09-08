Kuda maršira Kurti? Jedinica bez granica

Pravda pre 4 sati
Kuda maršira Kurti? Jedinica bez granica

Premijer privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je da će za tzv. kosovske bezbednosne snage biti izdvojeno više od milijardu evra u naredne četiri godine i najavio razvoj vojnih dronova koji će biti proizvođeni na tzv. Kosovu.

Kurti je takođe najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, prenosi Reporteri. Kurtija je njegova stranka Samoopredeljenje predložila za mandatara, i pored toga što je ustavni sud u Prištini poslanicima zabranio da do 30. septembra preduzimaju bilo kakve korake u vezi sa konstitutisanjem skupštine i vlade, nakon žalbe Srpske liste zbog načina izbora potpredsednika parlamenta iz redova manjinskih zajednica. Prema Rezoluciji 1244
