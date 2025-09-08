Doživotni zatvor za Australijanku koja je troje ljudi otrovala pečurkama

Erin Paterson (50), koja je ubila roditelje i tetku svog bivšeg muža otrovnim pečurkama, osuđena je na doživotni zatvor, javlja Skaj njuz.

Na ročištu za izricanje presude na Vrhovnom sudu Viktorije u Melburnu sudija Kristofer Bil je rekao da dugotrajno planiranje ubistava i nedostatak kajanja Patersonove znače da bi njena kazna trebalo da bude duga. Erin je pozvala Dona i Gejl Paterson, oboje stare 70 godina, i Gejlinu sestru Heder Vilkinson (66), na ručak pripremljen sa otrovnim pečurkama u svoj dom u Leongati, u australijskoj saveznoj državi Viktorija u julu 2023. godine. Oni taj ručak nisu