Pucnjava u Jerusalimu - ubijeno najmanje pet osoba, 22 ranjeno

RTS pre 18 minuta
Pucnjava u Jerusalimu - ubijeno najmanje pet osoba, 22 ranjeno

Pet osoba je ubijeno na autobuskoj stanici u pucnjavi na periferiji Jerusalima, saopštila je izraelska služba hitne pomoći. Policija je saopštila da su dva napadača, takođe, ubijena.

Izraelska policija je napadače okarakterisala kao "teroriste". Služba hitne pomoći je saopštila da je 22 ljudi ranjeno, a najmanje petoro je u teškom stanju. Bolničari koji su stigli na lice mesta pronašli su žrtve kako leže na putu i trotoaru u blizini autobuske stanice. Dvojicu napadača u pucnjavi na raskrsnici Ramot u Jerusalimu ubili su jedan vojnik i mladić iz plemena Haredi koji je bio naoružan, javlja Kanal 12, dok je policija navela da je "službenik
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Pet osoba poginulo u napadu u Istočnom Jerusalimu

Pet osoba poginulo u napadu u Istočnom Jerusalimu

Novi magazin pre 3 minuta
Petoro ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

Petoro ubijenih u pucnjavi u Jerusalimu

BBC News pre 33 minuta
U pucnjavi na ulazu u Jerusalim ubijeno pet, a ranjeno 11 osoba

U pucnjavi na ulazu u Jerusalim ubijeno pet, a ranjeno 11 osoba

N1 Info pre 1 sat
(FOTO, VIDEO) Teroristički napad u Jerusalimu, ima mrtvih

(FOTO, VIDEO) Teroristički napad u Jerusalimu, ima mrtvih

Danas pre 42 minuta
(Video) Teroristički napad u jerusalimu! Naoružani do zuba upali u autobus i napravili masakr: Ima mrtvih i ranjenih…

(Video) Teroristički napad u jerusalimu! Naoružani do zuba upali u autobus i napravili masakr: Ima mrtvih i ranjenih, objavljeni snimci koji lede krv

Blic pre 42 minuta
Pet mrtvih u pucnjavi u Jeruzalemu, kažu bolničari

Pet mrtvih u pucnjavi u Jeruzalemu, kažu bolničari

Slobodna Evropa pre 1 sat
Napad u Jerusalimu: Najmanje pet osoba ubijeno, Vojska tvrdi da su napadači Palestinci

Napad u Jerusalimu: Najmanje pet osoba ubijeno, Vojska tvrdi da su napadači Palestinci

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Dojče vele: Golo nasilje – jedini Vučićev izlaz?

Dojče vele: Golo nasilje – jedini Vučićev izlaz?

Danas pre 8 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Napad na autobus u Jerusalimu: Petoro mrtvih, 11 ranjenih – napadači likvidirani na licu mesta…

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Napad na autobus u Jerusalimu: Petoro mrtvih, 11 ranjenih – napadači likvidirani na licu mesta

Euronews pre 18 minuta
Gaza: Ubijeno 64.368 Palestinaca

Gaza: Ubijeno 64.368 Palestinaca

RTV Novi Pazar pre 3 minuta
Španski premijer najavio devet mera protiv genocida u Gazi

Španski premijer najavio devet mera protiv genocida u Gazi

Nova pre 18 minuta
Glasanje o poverenju francuskoj vladi: Očekuje se smena premijera Fransoa Bajrua

Glasanje o poverenju francuskoj vladi: Očekuje se smena premijera Fransoa Bajrua

Nova pre 3 minuta