Pucnjava u Jerusalimu - ubijeno najmanje pet osoba, 22 ranjeno

Pet osoba je ubijeno na autobuskoj stanici u pucnjavi na periferiji Jerusalima, saopštila je izraelska služba hitne pomoći. Policija je saopštila da su dva napadača, takođe, ubijena.

Izraelska policija je napadače okarakterisala kao "teroriste". Služba hitne pomoći je saopštila da je 22 ljudi ranjeno, a najmanje petoro je u teškom stanju. Bolničari koji su stigli na lice mesta pronašli su žrtve kako leže na putu i trotoaru u blizini autobuske stanice. Dvojicu napadača u pucnjavi na raskrsnici Ramot u Jerusalimu ubili su jedan vojnik i mladić iz plemena Haredi koji je bio naoružan, javlja Kanal 12, dok je policija navela da je "službenik