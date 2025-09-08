Ljudi beže u panici, odjekuju rafali! Kamera snimila početak masakra u autobusu u Jerusalimu

Dva palestinska napadača otvorila su u ponedeljak vatru na autobuskoj stanici na periferiji Jerusalima, ubivši šest osoba u terorističkom napadu, kako ga je opisala policija, jednom od najsmrtonosnijih u gradu u poslednjih nekoliko godina.

Na snimku s kamere iz automobila s mesta događaja ljudi oko autobusa zaustavljenog uz put beže dok odjekuje pucnjava. Na drugom snimku vide se rupe od metaka na vetrobranskom staklu i prozorima autobusa. "Odjednom sam čula pucnjeve... Trenuci bežanja bili su dugi kao večnost", rekla je povređena u napadu Ester Lugasi za izraelsku televiziju iz bolnice. "Mislila sam da ću umreti." Snimci napada prikazuju desetine ljudi kako beže s autobuske stanice tokom jutarnjeg