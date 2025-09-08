Neočekivan potez reprezentacije Engleske pred meč sa Srbijom

Fudbalska reprezentacija Engleske odlučila se za neočekivan potez pred meč sa Srbijom, jer su odlučili da ne treniraju na Marakani u predviđenom terminu za gostujuće igrače! Naime, izabranici Tomasa Tuhela odradili su poslednji trening pred duel sa Orlovima u svom kampu, u ponedeljak ujutru od 10.30 časova po lokalnom vremenu.

Tuhel će konferenciju za medije održati od 19.45 časova, dok će engleski fudbaleri od 19.30 minuta prošetati Marakanom – kako bi se upoznali sa najvećim srpskim stadionom. S druge strane, selektor srpskog nacionalnog tima, Dragan Stojković Piksi, održaće konferenciju za medije u ponedeljak od 16.00 časova. Podsetimo, Srbija je u subotu savladala Letoniju sa 1:0. Duel Srbije i Engleske na programu je u utorak od 20.45 časova, uz napomenu da Englezi imaju pet bodova