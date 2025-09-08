Tramp: Poslednji put upozoravam Hamas da prihvati sporazum o primirju i taocima

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp: Poslednji put upozoravam Hamas da prihvati sporazum o primirju i taocima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da poslednji put upozorava palestinsku militantnu organizaciju Hamas da prihvati uslove o primirju u Gazi i oslobađanju talaca. "Svi žele taoce kući.

Svi žele da se ovaj rat završi! Izraelci su prihvatili moje uslove. Vreme je da ih i Hamas prihvati. Upozorio sam Hamas na posledice neprihvatanja. Ovo je moje poslednje upozorenje, neće biti drugog", rekao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Izraelski mediji ranije danas su objavili da su SAD prenele novi skup predloga Hamasu za sveobuhvatni sporazum o primirju u Gazi i oslobađanju talaca. Kako su naveli, predlog o primirju i oslobađanju talaca nije u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Ovo je moje poslednje upozorenje, neće biti drugog": Tramp traži da Hamas prihvati sporazum o primirju i taocima

"Ovo je moje poslednje upozorenje, neće biti drugog": Tramp traži da Hamas prihvati sporazum o primirju i taocima

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasNECDonald TrampGazasjedinjene američke državetaociprimirje

Svet, najnovije vesti »

SAD spremne da povećaju pritisak na Rusiju; Petrušev: Obaveštajci NATO-a umešani u napad na Severni tok

SAD spremne da povećaju pritisak na Rusiju; Petrušev: Obaveštajci NATO-a umešani u napad na Severni tok

RTS pre 10 minuta
Rusija sprema nove rakete Panika u Kijevu! Ukrajinska vojsna služba izašla sa novim tvrdnjama

Rusija sprema nove rakete Panika u Kijevu! Ukrajinska vojsna služba izašla sa novim tvrdnjama

Alo pre 10 minuta
Haos u srcu Evrope, ova zemlja se trese! Sprema se istorijski pad, EU u strahu gleda šta se dešava: "Trulo je do srži"

Haos u srcu Evrope, ova zemlja se trese! Sprema se istorijski pad, EU u strahu gleda šta se dešava: "Trulo je do srži"

Blic pre 15 minuta
Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo…

Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Kurir pre 50 minuta
Tramp besan na Putina: Američki predsednik spreman za novu fazu sankcija protiv Rusije

Tramp besan na Putina: Američki predsednik spreman za novu fazu sankcija protiv Rusije

Blic pre 1 sat