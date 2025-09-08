"Ovo je moje poslednje upozorenje, neće biti drugog": Tramp traži da Hamas prihvati sporazum o primirju i taocima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da poslednji put upozorava palestinsku militantnu organizaciju Hamas da prihvati uslove o primirju u Gazi i oslobađanju talaca.

"Svi žele taoce kući. Svi žele da se ovaj rat završi! Izraelci su prihvatili moje uslove. Vreme je da ih i Hamas prihvati. Upozorio sam Hamas na posledice neprihvatanja. Ovo je moje poslednje upozorenje, neće biti drugog", rekao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Izraelski mediji ranije danas su objavili da su SAD prenele novi skup predloga Hamasu za sveobuhvatni sporazum o primirju u Gazi i oslobađanju talaca. Kako su naveli, predlog o primirju i