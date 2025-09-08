BLOG Studentski protest u Beogradu: Planirana i blokada Gazele

Studenti u blokadi pozvali su na novi protest u Beogradu. Okupljanje je najavljeno za 14 časova pred zgradom Vlade Srbije, a poslednja tačka današnje šetnje biće zgrada Sektora unutrašnje kontrole na Novom Beogradu

14.00 Počeo skup pred Vladom Srbije Ispred zgrade Vlade Srbije počeo je protest „Indeks je jači od pendreka“, na koji su pozvali studenti u blokadi. Studenti i građani okupili su se ispred zgrade Vlade Srbije, odakle će nastaviti šetnju po gradu. Studenti su se rasporedili na raskrsnici Nemanjine i Kneza Miloša, a saobraćaj je obustavljen u prisustvu saobraćajne policije, javlja reporterka FoNeta. Okupljeni prave buku pištaljkama i trubama. Kako su studenti ranije