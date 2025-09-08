Studenti organizuju protest „Indeks jači od pendreka“

„U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, pišu studenti na Instagramu

Studenti u blokadi održaće u ponedeljak u centru Beograda protest „Indeks jači od pendreka“. „U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici“, pišu studenti na Instagramu. Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Okupljanje je od 14 sati ispred zgrade Vlade Srbije. Šetaće se do Palate pravde, do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora