uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael naredio prvi put evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael naredio prvi put evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

U najnovijoj eskalaciji nasilja na Bliskom Istoku, najmanje šest osoba je poginulo, a preko 20 povređeno u terorističkom napadu na autobus u Jerusalimu, gde su dvojica palestinskih napadača sa Zapadne obale otvorila vatru pre nego što su neutralisani, dok su izraelske snage uhapsile osumnjičenog saučesnika i pokrenule potragu za drugima.

Palestinska uprava indirektno je osudila napad, ističući da nasilje neće doneti stabilnost bez okončanja okupacije, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da ovakvi incidenti samo jačaju odlučnost za akcije na više frontova, uključujući uništenje 50 "terorističkih kula" u Gazi u poslednja dva dana kao "predigru" za kopnenu ofanzivu. Ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da će Gaza biti uništena ako Hamas ne oslobodi taoce i položi oružje, uz nedavne
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Kopnena ofanziva na Gazu: Izrael naredio evakuaciju Palestinaca pred veliku invaziju; ministar preti „uraganom“ uništenja

Kopnena ofanziva na Gazu: Izrael naredio evakuaciju Palestinaca pred veliku invaziju; ministar preti „uraganom“ uništenja

Nedeljnik pre 1 sat
Izrael izdao prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze uoči kopnene invazije

Izrael izdao prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze uoči kopnene invazije

Sputnik pre 1 sat
IDF naredio evakuaciju celog grada Gaze, Kac preti da će biti sravnjen sa zemljom

IDF naredio evakuaciju celog grada Gaze, Kac preti da će biti sravnjen sa zemljom

RTS pre 1 sat
Da li se Izrael spema za kopnenu invaziju Gaze? Izraelska vojska jutros naredila prvu evakuaciju civila

Da li se Izrael spema za kopnenu invaziju Gaze? Izraelska vojska jutros naredila prvu evakuaciju civila

Nova pre 2 sata
Počinje velika ofanziva, naređena evakuacija! Vojska spremna za udar, civili dobili upozorenje: "Napadamo velikom silom"

Počinje velika ofanziva, naređena evakuacija! Vojska spremna za udar, civili dobili upozorenje: "Napadamo velikom silom"

Blic pre 2 sata
Izrael Kac: Gaza će biti sravnjena sa zemljom ako se Hamas ne preda

Izrael Kac: Gaza će biti sravnjena sa zemljom ako se Hamas ne preda

NIN pre 2 sata
Izrael prvi put naredio evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

Izrael prvi put naredio evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

CMG: Si Đinping pozvao zemlje BRIKS-a da istraju u promovisanju otvorenosti, saradnje

CMG: Si Đinping pozvao zemlje BRIKS-a da istraju u promovisanju otvorenosti, saradnje

Beta pre 9 minuta
Mladi u Nemačkoj ne mogu bez društvenih mreža, mnogi odrasli bi ih radije ukinuli

Mladi u Nemačkoj ne mogu bez društvenih mreža, mnogi odrasli bi ih radije ukinuli

RTV pre 14 minuta
Rusija ponovo zasula Ukrajinu dronovima: Najmanje 7 civila poginulo

Rusija ponovo zasula Ukrajinu dronovima: Najmanje 7 civila poginulo

Nova pre 14 minuta
Orban poslao pismo Ursuli fon der Lajen: Vreme je da nam platite

Orban poslao pismo Ursuli fon der Lajen: Vreme je da nam platite

Pravda pre 9 minuta
Tramp snimljen sa plavom tabletom u zubima! Šta je to progutao? Društvene mreže gore, da li je okej sa zdravljem? Ovo su…

Tramp snimljen sa plavom tabletom u zubima! Šta je to progutao? Društvene mreže gore, da li je okej sa zdravljem? Ovo su opcije (foto/video)

Kurir pre 4 minuta