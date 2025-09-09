uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael naredio prvi put evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

U najnovijoj eskalaciji nasilja na Bliskom Istoku, najmanje šest osoba je poginulo, a preko 20 povređeno u terorističkom napadu na autobus u Jerusalimu, gde su dvojica palestinskih napadača sa Zapadne obale otvorila vatru pre nego što su neutralisani, dok su izraelske snage uhapsile osumnjičenog saučesnika i pokrenule potragu za drugima.

Palestinska uprava indirektno je osudila napad, ističući da nasilje neće doneti stabilnost bez okončanja okupacije, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da ovakvi incidenti samo jačaju odlučnost za akcije na više frontova, uključujući uništenje 50 "terorističkih kula" u Gazi u poslednja dva dana kao "predigru" za kopnenu ofanzivu. Ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da će Gaza biti uništena ako Hamas ne oslobodi taoce i položi oružje, uz nedavne