Razmatra se povećanje minimalne plate u Srbiji

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Razmatra se povećanje minimalne plate u Srbiji

Članovi Socijalno-ekonomskog saveta u utorak će razmatrati mogućnosti za povećanje minimalne zarade u Srbiji u narednoj godini, a ranije je bilo dogovoreno da minimalna cena rada od oktobra bude veća za 9,4 odsto.

To bi značilo da bi sa sadašnjih 450 evra minimalna plata u Srbiji bila povećana na nešto manje od 500 evra. Ministar finansija Siniša Mali ranije je rekao da će od 1. januara „minimalac“ iznositi 550 evra. Reprezentativni sindikati predložili su da „minimalac“ za 2026. godinu iznosi 600 evra, ali je Unija poslodavaca ocenila da, posle povećanja minimalne zarade na 500 evra od 1. oktobra, taj iznos ne treba više povećavati. U slučaju da socijalni partneri Vlada
