Vremenska prognoza Srbije za 9. i 10. septembar 2025: večernje nevreme sa pljuskovima i grmljavinom

Danas pretežno sunčano i toplo, a večeras se očekuje novo naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, dok će od srede biti nestabilno vreme sa jakim vetrovima.

Za 9. septembar u Srbiji je najavljeno pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 11 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 30 do 34 stepena. Ujutru na severu Vojvodine i posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz grmljavinu. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog pravca. Alo N1 Info Euronews Nedeljnik

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano vreme sa jutarnjom temperaturom oko 16 do 19 stepeni i dnevnom do 31 stepen. Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe hroničnim bolesnicima, posebno astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. RTV Ozon Dnevnik

Večeras se očekuje novo naoblačenje na severu Srbije koje će doneti mestimične padavine i pljuskove sa grmljavinom. Sutra će biti promenljivo oblačno i toplo, sa kišom i pljuskovima naročito na severu, zapadu i jugozapadu, uz jak jugoistočni vetar sa mogućim olujnim udarima. U Novom Sadu u sredu se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima, uz pojačan jugoistočni vetar, dok će u četvrtak biti kišovito i vetrovito sa temperaturom od 21 do 26 stepeni. Kišni dani predviđeni su između 11. i 15. septembra, nakon čega će uslediti stabilizacija vremena i pad temperatura ispod 30 stepeni. Mondo Blic Alo Radio 021 Telegraf Alo Novi magazin Dnevnik Danas Jug press Glas Zaječara