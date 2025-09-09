Zemljotres magnitude oko 5,2 pogodio grčko ostrvo Eviju, osetio se u Atini

Zemljotres magnitude oko 5,2 pogodio grčko ostrvo Eviju, osetio se u Atini

Jak zemljotres pogodio ostrvo Eviju u Grčkoj, epicentar u moru blizu Nea Stirasa, bez prijavljenih šteta, sa brojnim naknadnim potresima i reakcijama stručnjaka.

U noći između 8. i 9. septembra 2025. godine, zemljotres magnitude između 5,2 i 5,5 po Rihteru pogodio je grčko ostrvo Eviju, sa epicentrom u moru oko 4-5 kilometara od Nea Stirasa. Potres je bio plitkog hipocentra, na dubini između 2,3 i 13,6 kilometara, što je izazvalo snažno podrhtavanje tla koje se osetilo i u Atini. Danas Telegraf N1 Info

Do sada nije prijavljena materijalna šteta niti povrede, a vatrogasne i spasilačke ekipe su na terenu i prate situaciju. Zabeleženo je najmanje 15 naknadnih potresa jačine do 2,7 stepeni, što ukazuje na nastavak seizmičke aktivnosti. Stručnjaci ističu da nema razloga za paniku i da se situacija prati. NIN RTS Nova

Snimci sa sigurnosnih kamera i televizijskih emisija prikazuju dramatične trenutke potresa, posebno u Atini, gde su se zidovi tresli, a stanovnici Evije su noć proveli van svojih domova zbog straha od naknadnih potresa. Kurir Euronews

