Pala francuska vlada: Bajru zvanično podneo ostavku Makronu

Smenjeni francuski premijer Fransoa Bajru zvanično je danas podneo ostavku predsedniku Francuske Emanuelu Makronu u Jelisejskoj palati.

On je malo pre 15 časova višen kako napušta Palatu i vraća se u sedište francuskih premijera palatu Matinjon, gde će vršiti dužnosti do izbora novog premijera, piše BFM TV. Prema pisanju portala svi zaposleni u Matinjonu su primili poziv za oproštajnu zabavu koja će se održati u četvrtak u podne. Nepoverenje Bajruu je izglasano u francuskom parlamentu u ponedeljak uveče. Odlazeći premijer je sam zatražio glasanje o poverenju pre dve nedelje da bi potvrdio