Vučić bi sada mogao da piše knjigu „Kako sam u toku jedne godine čak 70 puta pobedio obojenu revoluciju“

Da bi neka kopija imala smisla, mora, pod jedan, da ima smisla i, pod dva, da bude bar minimalno funkcionalna. To će vam reći svaki iole ozbiljan prodavac sa Aliekspresa, takoreći čak i ona loša kopija sa Aliekspresa mora nekako da radi, koliko-toliko, ali da radi. E sad, Srpska napredna stranka uspela je u nečemu nemogućem. Napravili su kopije koje ne mogu da dobace čak ni do kvaliteta onih loših kopija sa Aliekspresa, dakle, niti imaju smisla niti šta rade.