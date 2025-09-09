FT: Preti nestašica oružja za PVO Ukrajine; Moskva: Korišćena "storm šedou" raketa u udaru na Donjeck

Rat u Ukrajini – 1.294. dan. Ukrajina se bori sa nedostatkom protivvazdušne odbrane dok Pentagon usporava isporuke, piše Fajnenšel tajms dodajući da je Moskva pojačala napade tokom Trampovih pokušaja da posreduje u mirovnom sporazumu. Zvaničnici samoproglašene DNR saopštavaju da su Ukrajinske oružane snage izvele su napad britanskom krstarećom raketom "storm šedou" u jučerašnjem napadu iz vazduha u blizini škole u Donjecku.

GUR: Dva gasovoda u Rusiji oštećena eksplozijama U Penzi, u Rusiji, niz eksplozija je onesposobio jedini sistem glavnih naftovoda, saopštili su izvori Ukrinforma u Glavnoj obaveštajnoj upravi Ministarstva odbrane Ukrajine. Najmanje četiri eksplozije dogodile su se u Železnodorožnom okrugu Penze oko 4 sata ujutru. "Kao rezultat toga, dve glavne cevi gasovoda sa propusnim kapacitetom od 2 miliona barela dnevno prestale su da funkcionišu", prenosi ukrajinski medij.