Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije Ovo je njihova zvanična izjava oko Poljske

Alo pre 1 sat
Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji tokom intenzivnog udara ruskih trupa na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane

Maksimalan domet dronova koje je primenila ruska vojska, a koji su navodno prešli granicu Poljske, ne premašuje 700 kilometara. Ministarstvo je saopštilo da je spremno da u vezi s tim održi konsultacije sa poljskim Ministarstvom odbrane. U tim pogonima se proizvodila i remontovala oklopna tehnika i avijaciona tehnika, motori i dronovi. Tokom udara pogođena je fabrika za proizvodnju oklopnih vozila u Lavovu i fabrika za proizvodnju dronova velikog dometa, ističe se
Rusija uletela u poljski vazdušni prostor, NATO avioni srušili dronove Stigla poruka iz Kremlja, Evropa se usijala, NATO hitno reagovao! Potpuno usijanje!

Kurir pre 13 minuta
NATO: Branićemo svaki pedalj teritorije; Rusija: Dronovi oboreni u Poljskoj došli iz Ukrajine

RTS pre 38 minuta
Uživo "putine, spremni smo!" Šef NATO pobesneo i izdao hitno naređenje, u Kremlju šok i muk: Vojska dignuta, saveznici obarali dronove celu noć, uzbuna i na Balkanu (foto, video)

Blic pre 1 sat
Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji

Vesti online pre 1 sat
Vadeful: Upad dronova u Poljsku pokazuje da je Moskva spremna na eskalaciju sukoba

Politika pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA O dronovima nad Poljskom se oglasio i NATO; Rusija: Poljska nema dokaze da su oboreni dronovi ruskog porekla

RTV pre 2 sata
Ruski mediji o upadu dronova u Poljsku: „Sve je izmišljeno“

Nova pre 2 sata
"Vreme je da se rešimo ruske prljave nafte": Fon der Lajen najavila novi energetski projekat EU i novi paket sankcija Rusiji

Blic pre 14 minuta
Juriš na zgradu ministarstva unutrašnjih poslova Francuske! Dramatičan snimak iz Pariza, policija upotrebila vodeni top, oko 300 uhapšenih (video)

Kurir pre 13 minuta
Rusija uletela u poljski vazdušni prostor, NATO avioni srušili dronove Stigla poruka iz Kremlja, Evropa se usijala, NATO hitno reagovao! Potpuno usijanje!

Kurir pre 13 minuta
Uživo policija hapsi sve redom! Nema milosti za blokadere u Francuskoj, demonstranti jedu suzavac i batine na svakom ćošku! (foto/video)

Alo pre 13 minuta
"Moramo da zaustavimo Putina"

B92 pre 9 minuta