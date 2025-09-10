Oglasilo se Ministarstvo odbrane Rusije Ovo je njihova zvanična izjava oko Poljske

Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji tokom intenzivnog udara ruskih trupa na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane

Maksimalan domet dronova koje je primenila ruska vojska, a koji su navodno prešli granicu Poljske, ne premašuje 700 kilometara. Ministarstvo je saopštilo da je spremno da u vezi s tim održi konsultacije sa poljskim Ministarstvom odbrane. U tim pogonima se proizvodila i remontovala oklopna tehnika i avijaciona tehnika, motori i dronovi. Tokom udara pogođena je fabrika za proizvodnju oklopnih vozila u Lavovu i fabrika za proizvodnju dronova velikog dometa, ističe se