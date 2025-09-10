RHMZ izdao upozorenje na lokalne nepogode sa gradom i jakim vetrom

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje da se na području Srbije očekuju lokalno nepogode sa gradom i jakim vetrom.

Kako navode, pljuskovi i grmljavine koji se očekuju u četvrtak izolovano će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. “Veća verovatnoća pojave nepogode biće u u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred”, upozorava RHMZ. U većem delu Srbije sutra će na snazi biti nadandžasti meteoalarm. To znači da su prognozirane opasne vremenske pojave a takvog su intenziteta da mogu da naprave materijalnu