Ubistva koja su promenila Nemačku: Prva žrtva pre 25 godina

Desetoro mrtvih – to je tragični bilans terorističke grupe Nacionalsocijalističko podzemlje (NSU).

Prvo ubistvo počinili su pre tačno 25 godina. Nirnberg, 9. septembra 2000. Prodavac cveća Enver Šimšek čeka mušterije na svom mobilnom štandu uz dugačku ulicu. U ranim poslepodnevnim satima susreće se sa svojim ubicama, koji na njega ispaljuju osam hitaca. Pet metaka pogađa tog 38-godišnjeg oca porodice u glavu. Dva dana kasnije umire od teških povreda. Šimšek nije mogao da da nikakve dodatne informacije o zločinu i počiniocima, jer nije dolazio svesti. Tek