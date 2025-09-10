Orban: Šteta što Fon der Lajen mora da brine, lista mana EU svima je poznata

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je šteta što je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen morala da brine i da se muči tokom iznošenja stanja u EU u svom godišnjem "Govoru naciji", jer je lista mana Unije svima poznata. "Ursula fon der Lajen danas procenjuje stanje Unije.

Šteta je što mora da brine", napisao je Orban na svojoj stranici na društvenim mrežama, prenosi Mađar Nemzet. On je dodao da je lista mana svima poznata - usporena ekonomija, pogoršanje konkurentnosti, migraciona kriza i nasilje, gubitnički rat, besmislena zelena politika. "Narodi Evrope su siti ovoga. Zato patriotske snage jačaju širom Evrope. Zato francuska vlada iznova i iznova propada, zato je Navrocki pobedio u Poljskoj i zato će Andrej Babiš pobediti u
