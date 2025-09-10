Ko je čarli Kirk Vatreni pristalica Donalda Trampa koga prate milioni ljudi: Zbog ovoga je često na udaru javnosti

Kurir pre 20 minuta  |  BBC
Ko je čarli Kirk Vatreni pristalica Donalda Trampa koga prate milioni ljudi: Zbog ovoga je često na udaru javnosti

Čarli Kirk, koji je danas ranjen u Juti je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.

Čarli Kirk (Charlie Kirk) je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti. Ima 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u. Neposredno pre pucnjave, Kirk
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Upucan konzervativni aktivista Čarli Kirk

Upucan konzervativni aktivista Čarli Kirk

NIN pre 15 minuta
SAD: Upucan konzervativni aktivista Čarli Kirk, trenutno u kritičnom stanju (VIDEO)

SAD: Upucan konzervativni aktivista Čarli Kirk, trenutno u kritičnom stanju (VIDEO)

RTV pre 10 minuta
Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

BBC News pre 5 minuta
Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Radio 021 pre 20 minuta
Tramp se hitno oglasio nakon pucnjave

Tramp se hitno oglasio nakon pucnjave

Vesti online pre 15 minuta
Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Južne vesti pre 15 minuta
Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

Upucan Čarli Kirk, konzervativni aktivista i Trampov saradnik

NIN pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampTikTok

Svet, najnovije vesti »

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Tramp komentarisao ruske dronove u Poljskoj

Danas pre 5 minuta
Objavljen snimak hapšenja navodnog atentatora na Kirka: Policija mu stavlja lisice na ruke, on im govori da ga upucaju (video)

Objavljen snimak hapšenja navodnog atentatora na Kirka: Policija mu stavlja lisice na ruke, on im govori da ga upucaju (video)

Blic pre 0 minuta
Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Oglasio se Tramp: Evo šta je poručio nakon napada na njegovog saradnika (foto)

Blic pre 20 minuta
"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Kirk je govorio i samo se začuo glasan…

"Beži! Trči!" Ljudi se u panici razbežali nakon atentata na Trampovog saradnika: Kirk je govorio i samo se začuo glasan prasak, nakon toga je nastao haos (video)

Blic pre 5 minuta
Uživo upucan Trampov bliski saradnik Objavljen snimak na kom se vidi kako metak pogađa Čarlija Kirka (video)

Uživo upucan Trampov bliski saradnik Objavljen snimak na kom se vidi kako metak pogađa Čarlija Kirka (video)

Blic pre 20 minuta