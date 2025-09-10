Ko je čarli Kirk Vatreni pristalica Donalda Trampa koga prate milioni ljudi: Zbog ovoga je često na udaru javnosti

Čarli Kirk, koji je danas ranjen u Juti je konzervativni komentator i voditelj podkasta sa milionima pratilaca.

Čarli Kirk (Charlie Kirk) je američki konzervativni aktivista i osnivač organizacije Turning Point USA, jedne od najuticajnijih omladinskih desničarskih grupa u Sjedinjenim Američkim Državama. Rođen je 14. oktobra 1993. godine u Arlington Heightsu, Ilinois, i od tinejdžerskih dana postao je poznat po javnim nastupima, debatama i zagovaranju konzervativnih vrednosti. Ima 5,2 miliona pratilaca na X-u i 7,3 miliona pratilaca na TikTok-u. Neposredno pre pucnjave, Kirk