Od najnovijeg Hronološki Mark Rute, generalni sekretar NATO, poručio je da je rusko narušavanje vazdušnog prostora Poljske "nesmotreno ponašanje", bez obzira na to da li je bilo namerno ili ne.

U saopštenju je Rute naveo da su NATO saveznici izrazili punu solidarnost sa Poljskom i dodao da je u toku sveobuhvatna procena. - Više NATO saveznika je bilo uključeno u obaranje ruskih dronova, uključujući Holandiju, Italiju, Poljsku i Nemačku - objavio je Rute. Iz Kremlja je stigla prva reakcija na situaciju u Poljskoj, ali portparol Dmitrij Peskov nije bio baš pričljiv. - Ne bismo želeli da to komentarišemo. To nije na nama da radimo. To je pitanje za (rusko)