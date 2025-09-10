Kremlj "Ne zna" da li je ruska vojska ciljala Poljsku?! Putinov portparol: To nije pitanje za nas; gensek NATO objavio koje zemlje su oborile dronove (foto)
Od najnovijeg Hronološki Mark Rute, generalni sekretar NATO, poručio je da je rusko narušavanje vazdušnog prostora Poljske "nesmotreno ponašanje", bez obzira na to da li je bilo namerno ili ne.
U saopštenju je Rute naveo da su NATO saveznici izrazili punu solidarnost sa Poljskom i dodao da je u toku sveobuhvatna procena. - Više NATO saveznika je bilo uključeno u obaranje ruskih dronova, uključujući Holandiju, Italiju, Poljsku i Nemačku - objavio je Rute. Iz Kremlja je stigla prva reakcija na situaciju u Poljskoj, ali portparol Dmitrij Peskov nije bio baš pričljiv. - Ne bismo želeli da to komentarišemo. To nije na nama da radimo. To je pitanje za (rusko)