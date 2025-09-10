Nepal u plamenu: sve što treba da znaš o pobuni koja potresa svet

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Nepal u plamenu: sve što treba da znaš o pobuni koja potresa svet

Scene iz Nepala preplavile su društvene mreže – upravo te platforme koje je nepalska vlada pokušala da zabrani, a koje su, paradoksalno, podstakle snažnu pobunu koja je uzdrmala svet. No, zabrana društvenih mreža je samo jedan od povoda, baš kao što ni urušavanje nadstrešnice železničke stanice 1. novembra nije sveobuhvatan uzrok pokreta. Iza oba ova događaja stoje duboko ukorenjena korupcija i dekadencija političke elite, kao i represivne državne snage koje silom njih čuvaju.

Zbog državnog nasilja koje i dalje traje, najmanje 22 osobe su ubijene, a stotine je ranjeno. Vojska je raspoređena na ulice u zemlji u kojoj prosečan godišnji prihod po glavi stanovnika iznosi svega 1.400 dolara. Nepalska vlast je na proteste odgovorila sa pravom municijom, gumenim mecima i suzavcem. U utorak je vlada pokušala da uvede neograničen policijski čas, ali to nije zaustavilo demonstrante. Naprotiv – zapaljene su kuće više političara, zgrada parlamenta i
