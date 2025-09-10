Vremenska prognoza za 10. septembar: Blagi pad temperature uz nepogode krajem dana

Prema vremenskoj prognozi za sredu 10. septembar 2025. godine, biće oblačno i svežije u jutarnjim časovima uz slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje, a mogući su i lokalni pljuskovi sa grmljavinom u više delova zemlje.

Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna tokom dana oko 30 stepeni. U Vojvodini je, prema vremenskoj prognozi, tokom dana moguć vetar uz lokalne vremenske nepogode. Prosečna temperatura oko 32 stepena. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 11. septembar, najniža temperatura od 16 do 23 stepena, a najviša do 32 stepena. Jutro oblačno, moguć vetar u nekim predelima Srbije, a očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za petak 12.