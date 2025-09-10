Goci: Fon der Lajen se sigurno ne informiše iz Vučićevih pisama, ali njen govor nije povoljan za građane Srbije

Generalni sekretar Evropske demokratske stranke kazao je da je siguran da je predsednica EK Ursula fon der Lejan upoznata sa situacijom u Srbiji i da se o tome ne informiše iz pisama predsednika Aleksandra Vučića.

Ipak, istakao je da njen govor nije bio povoljan za građane Srbije. Ursula fon der Lajen je u Evropskom parlamentu održala govor u kome je u samo jednom paragrafu pomenula Zapadni Balkan, govoreći o proširenju, a o situaciji u Srbiji i predsedniku nije bilo ni reči. Goci kaže da govor ni malo nije bio povoljan za građane Srbije. "Za vas to nije baš bio povoljan govor jer je potpuno zanemarila situaciju u Srbiji i ono što se dešava. Vama to ne ide u prilog. Iz