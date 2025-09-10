Krajnja desnica i levica podnose nove zahteve da EP glasa o nepoverenju Fon der Lajen

Poslaničke grupe Patrioti i Levica u Evropskom parlamenti podneće večeras u ponoć dva odvojena zahteva da se ponovo glasa o nepoverenju predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, što bi značilo da bi najranije u oktobru moglo da se glasa o opstanku Komisije.

Potezi krajnje desnice i krajnje levice, samo nekoliko sati pošto je Fon der Lajen održala govor o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu, uslediće samo dva meseca pošto su Evropska komisija i njena šefica dobili podršku poslanika na julskom glasanju o nepoverenju, prenosi Politiko. Fon der Lajen i Komisija bili bi prisiljeni da podnesu ostavku ako bi bilo koji od dva predloga bio usvojen, iako je to malo verovatno, jer imaju podršku većine poslanika. U