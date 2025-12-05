Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Beta pre 1 sat

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje odbio je da dnevni red današnje sednice, na kojoj će biti razmatrani predlozi kandidata za Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz reda nacionalnih manjina, stavi i zahtev Ministarstvu kulture da dostavi izveštaj Odboru o ministru Nikoli Selakoviću, koji je osumnjičen u slučaju skidanja zaštite kulturnog dobra sa Generalštaba.

Članica Odbora iz Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić predložila je dopunu dnevnog reda kako bi se odboru dostavio izveštaj o radu ministarstva, zbog situacije sa ministrom Selakovićem, navodeći da bi odbor to morao da razmatra s obzirom da je osumnjičen za falsifikovanje službenih isprava i zloupotrebu službenog položaja.

"Mislim da bi kao odbor trebalo da tražimo smenu i da ministar kulture bude neko drugi", kazala je Rokvić.

Članica odbora iz Srpske napredne stranke (SNS) Nataša Jovanović ocenila da je nemoguće da se prihvati takav predlog, tvrdeći da je Tužilaštvo za organizovani kriminal koje vodi postupak "instrumentalizovano u cilju nasilnog rušenja vlasti, kao i pojedini narodni poslanici".

"Ne postoji nikakva odgovornost gospodina Selakovića, koji vrlo dobro obavlja funkciju ministra kulture", rekla je Jovanović.

Poslanik Stranke slobode i pravde  Branko Miljuš kazao je da ne razume zašto je problem da se traži izveštaj o radu ministarstva, o onome o čemu postupa i tužilaštvo, o ministru koji je osumnjičen.

"Niko ovde nema nameru da sudi ministru, ali bi on trebalo da dođe ovde - da nam kaže šta je istina, šta nije. Da eventualno pokaže neku dokumentaciju, a ne da govorite da ovde neko želi da ruši državu, ni manje ni više, nego tužilaštvo", rekao je Miljuš.

Za predlog dopune dnevnog reda glasalo je dvoje narodnih poslanika, dok se ostali nisu izjasnili.

(Beta, 05.12.2025)

Povezane vesti »

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTV pre 5 minuta
Odbor za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM-a

Odbor za kulturu i informisanje nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM-a

NIN pre 9 minuta
Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Radio sto plus pre 5 minuta
Odbijen zahtev za razmatranje izveštaja o ministru Selakoviću na Odboru za kulturu i informisanje

Odbijen zahtev za razmatranje izveštaja o ministru Selakoviću na Odboru za kulturu i informisanje

Serbian News Media pre 5 minuta
Odbor za kulturu nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM

Odbor za kulturu nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM

N1 Info pre 45 minuta
Odbor za kulturu nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM

Odbor za kulturu nije usvojio listu kandidata za devetog člana Saveta REM

Nova pre 40 minuta
Odbor bez liste kandidata za REM: Vlast tvrdi da sastav treba da odražava rezultate izbora

Odbor bez liste kandidata za REM: Vlast tvrdi da sastav treba da odražava rezultate izbora

Nedeljnik pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeMinistarstvo kultureREM

Politika, najnovije vesti »

Predstavljen Američki centar u Ložionici

Predstavljen Američki centar u Ložionici

N1 Info pre 30 minuta
Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

Odbor nije usvojio listu kandidata za izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina

RTV pre 5 minuta
Srbi se vraćaju u opštine na KiM Danas konstitutivne sednice: U Severnoj Mitrovici mirno, u ova dva mesta pojačano prisustvo…

Srbi se vraćaju u opštine na KiM Danas konstitutivne sednice: U Severnoj Mitrovici mirno, u ova dva mesta pojačano prisustvo policije

Blic pre 30 minuta
„Srbija do kraja godine bez otvaranja Klastera 3“

„Srbija do kraja godine bez otvaranja Klastera 3“

Nova pre 30 minuta
Odmazda režima protiv profesora Radivoja Jovovića je sve gora: Od 25. novembra bez telefona, interneta i poseta. Sad mu u stan…

Odmazda režima protiv profesora Radivoja Jovovića je sve gora: Od 25. novembra bez telefona, interneta i poseta. Sad mu u stan ubacili novi uređaj

Nova pre 30 minuta