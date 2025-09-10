Evo koliko dugo će još u Srbiji biti oko 30 stepeni: Grafikon pokazuje da nas do 12. oktobra očekuju neverovatne temperature

I dok je veći deo avgusta i jula bio nestabilan sa temperaturnim skokovima i padovima, septembar je iznenađujuće topao, što se tiče temperatura stabilan, ali padavine neće izostati.

Pitanje je - koliko će još dugo trajati talas temperatura oko 30 stepeni u septembru. Danas (10.09.) promenljivo oblačno i toplo. Posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 28 na severozapadu do 33 °C na jugoistoku.