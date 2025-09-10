Ruski dronovi u Poljskoj: Generalni sekretar UN vidi stvarni rizik od širenja ukrajinskog rata

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je danas posle presretanja ruskih dronova iznad teritorije Poljske upozorio na "stvarni rizik" od širenja ruskog rata u Ukrajini van njenih granica.

Taj slučlaj "još jednom podvlači regionalni uticaj i stvarni rizik od širenja tog razornog sukoba", rekao je portparol generalnog sekretara UN Stefan Dižarik. Vojska Poljske saopštila je da su prošle noći njene i savezničke snage NATO-a obarale ruske dronove koji su uleteli u Poljsku tokom ruskog napada na Ukrajinu. Premijer Donald Tusk je saopštio da Varšava zbog upada najmanje 19 ruskih dronova duboko u njenu teritoriju aktivira Član 4. sporazuma NATO o