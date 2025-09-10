Šta se dešava u Nepalu? Varnicu zapalili snimci luksuznog života dece političara, gore zgrade institucija i političkih partija…

Nepal već danima potresaju najmasovniji i najnasilniji protesti u poslednjim decenijama. Nemiri traju nekoliko dana, a kulminirali su paljenjem zgrada državnih institucija, sedišta političkih partija i čak jedne velike medijske kuće, dok su domovi pojedinih istaknutih političara takođe zapaljeni. Na ulicama glavnog grada Katmandua i drugih gradova vodi se prava borba između demonstranata i policije - korišćeni su suzavac, vodeni topovi, gumeni, ali i pravi meci.

Bilans do sada: najmanje 22 mrtvih i skoro 200 povređenih. Zašto su izbili protesti u Nepalu? Nemiri su počeli nakon što je vlada prošle nedelje odlučila da zabrani 26 društvenih mreža – uključujući Fejsbuk, Instagram i WhatsApp – zato što navodno nisu ispunile obavezu registracije kod Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije. Kritičari su zabranu ocenili kao pokušaj da se uguši borba protiv korupcije i sloboda govora. Iako je mera povučena već u