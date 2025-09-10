Zaključci diskusije u EP o Srbiji staju u šest tačaka: Kolike su izvesne sankcije Vučiću?

Radio 021 pre 3 sata  |  Danas
Zaključci diskusije u EP o Srbiji staju u šest tačaka: Kolike su izvesne sankcije Vučiću?

Nakon održane panel diskusije u Evropskom parlamentu, koja se ticala stanja demokratije u Srbiji, zaključci do kojih su došli srpski opozicionari i evroposlanici sumirani su u šest tačaka.

Kako ističu sagovornici lista Danas, predlozi do kojih se došlo variraju od lako do teško izvodljivih, ali bi neki od njih mogli da imaju znatne posledice po stanje u zemlji. Predstavnici srpske opozicije iz Zeleno-levog fronta, Pokreta slobodnih građana, Stranke slobode i pravde, Srbija centra i Narodnog pokreta Srbije učestvovali su 9. septmbra na panel diskusiji u Evropskom parlamentu koju su organizovale evropske stranke Zelenih, Socijalista i demokrata i
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Rojten: Vučić ima previše zaštite, moramo da prekinemo strategiju ulagivanja autokrati

Rojten: Vučić ima previše zaštite, moramo da prekinemo strategiju ulagivanja autokrati

N1 Info pre 1 sat
Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

Nova pre 2 sata
Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

Novi magazin pre 1 sat
Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

Evroposlanici EPP: Srbija zaslužuje bolje od trenutne situacije, rasprava o SNS unutar partije narednih dana

N1 Info pre 2 sata
Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

Koji su zaključci diskusije u EP o Srbiji i koje su njihove posledice?

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

šest tačaka

Politika, najnovije vesti »

Đilas objavio šta se tačno dešavalo u Strazburu i da li EU menja stav prema Vučiću

Đilas objavio šta se tačno dešavalo u Strazburu i da li EU menja stav prema Vučiću

Danas pre 5 minuta
Fon der Lajen o stanju EU: Moramo održati tempo proširenja

Fon der Lajen o stanju EU: Moramo održati tempo proširenja

Danas pre 5 minuta
Fon der Lajen: Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji

Fon der Lajen: Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji

RTS pre 34 minuta
Fon der Lajen održala govor u EP - jedan paragraf o Zapadnom Balkanu, ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću

Fon der Lajen održala govor u EP - jedan paragraf o Zapadnom Balkanu, ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću

Novi magazin pre 34 minuta
„Crno na belo: Vučićeva vlast priznaje da koristi Vojsku za obračun sa svojim građanima i da je laž da su Kobre čuvale Miloša…

„Crno na belo: Vučićeva vlast priznaje da koristi Vojsku za obračun sa svojim građanima i da je laž da su Kobre čuvale Miloša Vučevića“

Nova pre 30 minuta